Samsung Level Box Slim bluetooth speaker

De Level Box Slim is de nieuwe aanvulling op Samsungs ‘Level’ Bluetooth speakers. De speaker heeft een compact design, terwijl de audio met 8 Watt krachtig is. Met afmetingen van 148,4x79x25,1 mm en een gewicht van 236 gram kun je de Level Box Slim makkelijk in de hand houden. Dat maakt hem perfect om zowel binnen als buiten te gebruiken.

Klap de standaard in de achterzijde uit en je zet de speaker overal waar je wilt neer. Dankzij IPX7 waterresistentie geniet je altijd en overal van de Level Box Slim, of het nu regent, sneeuwt of naast je staat terwijl je je dagelijkse ochtenddouche neemt. De 2600 mAh batterij van de Level Box Slim verzekert je van 10 uur muziek. Je kunt het apparaat tegelijkertijd als draagbare oplader voor je smartphone of tablet gebruiken.

Via de app Samsung Level regel je het volume en check je hoeveel energie de speakerbatterij nog heeft. Bovendien neem je met een ingebouwde microfoon voice- en conference calls op. Noise-reduction en echo-cancellation zorgen dat je altijd een kraakhelder geluid hebt.

De Level Box Slim is beschikbaar in de kleuren zwart, blauw en rood. De adviesprijs is € 99,99.

