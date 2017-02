Conrad introduceert Conrad Connect

In de wereld van het Internet of Things is een groeiende behoefte aan een systeem waar alle smart devices in één overzicht zijn te monitoren, aan te sturen en met elkaar te verbinden. Daarom introduceert Conrad met Conrad Connect nu de meest geavanceerde online tool om precies dat probleem op te lossen. Het Internet of Things (IoT), door menigeen ook wel de volgende Industriële Revolutie genoemd, maakt in de elektronicamarkt nog altijd een flinke groei door.

De hoeveelheid apparaten die met het internet zijn verbonden zal naar verwachting in 2020 een duizelingwekkend aantal van 34 miljard bereiken. Een hele waslijst aan fabrikanten gaan mee met deze trend en introduceren hun eigen lijn van producten of ‘smart devices’ die continu met het internet verbonden zijn. Bij vrijwel alle merken is er sprake van een prima functionerend systeem zolang de communicatie met andere producten van hetzelfde merk plaatsvindt. Echter, wanneer een gebruiker apparaten bezit van meerdere fabrikanten, blijken deze apparaten vaak toch minder ‘smart’ dan gedacht, omdat iedere fabrikant zijn eigen app voor de aansturing heeft gecreëerd.

Philips Hue

Met Conrad Connect is het nu mogelijk om smart devices in één overzicht aan te sturen. De Apple Homekit is hier ook toe in staat. Echter, Conrad Connect gaat een aantal stappen verder. Het is namelijk ook mogelijk om apparaten van verschillende merken met elkaar te laten communiceren. Door opdrachten aan te maken volgens het ‘If-This-Than-That’ principe gaan bijvoorbeeld als het donker wordt de Philips Hue lampen aan. Maar het systeem beperkt zich niet tot een enkele voorwaarde. Er kunnen tot tien verschillende voorwaarden aan één opdracht worden gekoppeld. Een ander voorbeeld; als een Netatmo weerstation merkt dat het gaat regenen en de Devolo sensor ziet dat het raam open staat, dan wordt een melding verstuurd naar de smartwatch van de gebruiker.

Testen

Op dit moment ondersteunt Conrad Connect apparaten van 16 merken waaronder Philips Hue, Osram, Logitech en fitbit. Bovendien zijn in het systeem ook Twitter, e-mail, Google Sheets en diverse andere notificatieservices geïntegreerd. “Het aantal compatibele producten en merken groeit continu en daarmee ook de mogelijkheden van deze unieke tool”, aldus Stefan Tijhuis, Product Manager bij Conrad Electronic. Op Conrad Connect kunnen gebruikers en Beta-testers zich registreren en het systeem gratis testen en gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.conrad.nl.