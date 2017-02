Canon kondigt nieuwe camera’s aan

Canon heeft vandaag drie nieuwe camera’s aangekondigd, de spiegelloze EOS M6 systeemcamera en de EOS 77D en EOS 800D reflexcamera’s. Alle drie de camera’s beschikken over een 24,2-megapixel beeldsensor in APS-C-formaat, Dual Pixel CMOS AF en Canon’s nieuwste beeldprocessor DIGIC 7. De camera’s zijn beschikbaar vanaf april 2017.

EOS M6

Dit nieuwe model binnen de EOS M-familie is een compact uitgevoerde, spiegelloze Canon-camera vol high-end eigenschappen. Voorzien van de allernieuwste technologie, zoals een 24,2-megapixel APS-C-formaat beeldsensor, Dual Pixel CMOS AF en DIGIC 7 processor, biedt dit nieuwe model snelheden en -kwaliteit in een compacte body die je overal mee naartoe kunt nemen. De camera is ontworpen om creatieve expressie te stimuleren en het LCD-scherm van de camera maakt fotografie onder ongebruikelijke hoeken mogelijk – je kunt meteen aan de slag zodra de EOS M6 is ingeschakeld. Dankzij Canon’s DIGIC 7 kun je alles vastleggen – van zonnige zomerse dagen tot donkere winteravonden. Het vermogen van deze beeldprocessor garandeert dat de opnamen meer kleurnuances en details bevatten, ongeacht de belichting waarmee ze zijn gemaakt.

In combinatie met een 24,2-megapixel CMOS-beeldsensor en Dual Pixel CMOS AF beschik je telkens opnieuw over de kwaliteit en snelheid van een camera met DSLR-kenmerken. En voor die spontane momenten waar je geen invloed op hebt – van enthousiaste straatartiesten tot razendsnelle actiescènes – fotografeert de EOS M6 continu met 7 bps of met zelfs 9 bps wanneer je een vast AF gebruikt. Je kunt nu elk moment vastleggen. De ingebouwde 5-assige videostabilisatie van videobeelden garandeert vloeiende, trillingvrije Full HD 60p opnamen die ook stabiel blijven wanneer jij in beweging bent. Je kunt dit verder beteren door een lens met Dynamic IS te gebruiken, zoals de EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.

De Canon EOS M6 is beschikbaar vanaf april 2017 en heeft een adviesprijs van € 819,99.

EOS 77D en 800D

Canon introduceert vandaag ook twee nieuwe reflexcamera’s binnen de EOS-familie, te weten de EOS 77D en de EOS 800D. Dankzij de combinatie van een 24,2-megapixel APS-C CMOS-beeldsensor en DIGIC 7-processor, biedt de EOS 77D high-end prestaties plus volledige controle over het eindresultaat. Daarmee is dit model ideaal wanneer je overweegt je fotokit uit te breiden en je vaardigheden te vergroten. De nieuwe EOS 800D is daarentegen een prima camera om je eerste stappen in de wereld van reflexfotografie te zetten. Beide camera’s zijn uitgerust met dezelfde sensortechnologie als de EOS 80D en maken gebruik van Canon’s nieuwste beeldprocessor DIGIC 7. Scènes worden met nog meer details vastgelegd. De camera’s zijn snel genoeg om een haarscherpe opname te garanderen.

Beide modellen beschikken met de Live View modus over ’s werelds hoogste AF-snelheid van 0,03 seconde en met zes beelden per seconde worden ook snel bewegende onderwerpen eenvoudig en met een ongekende precisie vastgelegd. Om van zonsopkomst tot zonsondergang opnamen bij weinig licht te maken, stelt de camera je in staat te fotograferen tot ISO 25.600 – uitbreidbaar tot 51.200 – en elke scène zonder problemen vast te leggen. Bij sommige opnamen draait alles om de details en met 45 cross-type AF-punten stelt de camera niet alleen razendsnel scherp, maar worden onderwerpen ook nauwkeurig gevolgd en zijn de resultaten haarscherp. Beide camera’s beschikken over 7.560-pixel RGB+IR-meting om subtiele details zoals huidtinten te detecteren en een nauwkeurige belichting te garanderen.

Dual Pixel CMOS AF

In zowel films als foto’s kun je een uitzonderlijk niveau aan details en vloeiende bewegingen vastleggen, waarbij snel bewegende onderwerpen in Full HD 60p en HDR Movie Shooting worden geregistreerd. Of het nu gaat om safari’s, sport of een zonnige scène op het strand, Dual Pixel CMOS AF volgt je onderwerpen terwijl die in beweging zijn en stelt vloeiend scherp voor resultaten met een professionele uitstraling. Voor filmopnamen onderweg beschik je over de 5-assige digitale Image Stabilizer om tijdens filmen vanuit de hand ongewenste camerabewegingen te corrigeren.

De EOS 77D biedt je volledige controle waardoor je de camera helemaal eigen kunt maken. Met twee programmawieltjes kun je instellingen zoals diafragma en sluitertijd aanpassen en het bovenste lcd-scherm laat je elke instelling zien. Dankzij de instructieve interface van de EOS 800D leren minder ervaren fotografen tijdens het maken van opnamen wat de invloed van de camera-instellingen is, zodat de kennis van fotografie wordt vergroot en vaardigheden zich verder ontwikkelen.

De Canon EOS 77D en EOS 800D zijn beschikbaar vanaf april 2017 voor respectievelijk € 919,99 en € 869,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.