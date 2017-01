Review: Ring Stick Up Cam beveiligingscamera

De Amerikaanse fabrikant Ring, bekend van hun Video Deurbel, heeft onder de naam Stick Up Cam een weerbestendige beveiligingscamera met uitgebreide bewegingsdetectie met zone selectie op de markt gebracht. Deze beveiligingscamera kan nauw samenwerken met de Video Deurbel, maar ook overal worden geplaatst waar men maar wil om (ongenode) bezoekers te zien, horen en dankzij de ingebouwde speaker en microfoon te spreken. De camera heeft een ingebouwde oplaadbare batterij, zodat men deze op bijna elke denkbare plek kan worden geplaatst.

De Ring Stick Up Cam wordt geleverd in een wit en grijze doos. Zoals we inmiddels gewend zijn van Ring wordt (bijna) alles wat men nodig heeft om de camera op te hangen standaard meegeleverd, te weten een veiligheidsmontagebeugel, snelmontagebeugel, schroevendraaier, schroevendraaier bit, boor bit, micro-USB laadkabel, schroeven, pluggen en een Engelstalige handleiding. Het enige dat niet in de doos zit is de eventueel benodigde boormachine als men de camera op een stenen wand wil bevestigen. De in zwart uitgevoerde camera is 12,75 x 6,2 x 3,7 cm groot en heeft aan de achterzijde drie bevestigingspunten waarmee men het apparaat vast kan maken aan een van de twee meegeleverde muurbeugels. Verder zien we aan de achterzijde twee rubberen afdekdopjes Hierachter zitten de oranje setup knop en de micro-USB-poort om de ingebouwde batterij op te kunnen laden. De camera is weerbestendig en kan probleemloos buiten worden opgehangen. De ingebouwde accu kan volgens de fabrikant bij normaal gebruik 6 tot 12 maanden op een volle lading functioneren. Het zichtveld van de camera is 80 graden en de beeldkwaliteit is HD (1280×720). Dankzij ingebouwde infrarood LEDs beschikt de camera over nachtzicht.

App

Het in gebruik nemen van de Stick Up Cam loopt via de Ring app. In deze app klikt men rechts bovenaan op de knop Set Up Device. In de Setup Wizard wordt vervolgens een lijst met Ring producten getoond. Tik op Stick Up Cam en geef de nieuwe camera in het volgende venster Device Name via de optie Custom een unieke naam, bijvoorbeeld achtertuin of garage. In het volgende venster dient men de locatie of adres te bevestigen. Daarna dient men de oranje Setup knop achterop de camera in te drukken. Doorloop de WiFi setup procedure waarbij via WiFi-verbinding dient te worden gemaakt tussen smartphone en camera. Daarna selecteert men het WiFi-thuisnetwerk en geeft men het daarbij behorende wachtwoord in. Na enige tijd verschijnt de Stick Up Cam in de app en is deze gereed voor gebruik. Door nu twee keer op de oranje Setup knop te drukken kan men de videokwaliteit testen op de smartphone. Als alles naar behoren functioneert, is het tijd om de ingebouwde batterij via USB op te laden. Is dat gebeurt, dan kan men de camera op de gewenste plak ophangen.

Startscherm

Heeft men de camera eenmaal geplaatst, dan kan men via de app nog een aantal zaken instellen. Klikt men in het startscherm op de desbetreffende camera, dan verschijnt een scherm waarin de accustatus wordt getoond met daaronder een schuifje Motion Alerts en een zevental knoppen, genaamd Recent Activity, Motion Settings, Device Health, Shared Users, Ring+ Partners, Linked Chimes en Live View Settings. Wil men bijvoorbeeld geen bewegingsmeldingen ontvangen, dan zet men de optie Motion Alerts hier uit. Via Recent Activity krijgt men een overzicht van de recente activiteiten te zien. Via Device Health krijgt men een scherm te zien daarin het percentage van de batterijcapaciteit, de sterkte van het WiFi-signaal, de netwerknaam, het MAC adres en de geïnstalleerde firmware. De optie Shared Users biedt de mogelijkheid om andere personen – dus ook bijvoorbeeld tijdelijk de buren – toegang te geven tot de camera. Dit doet men door het versturen van een uitnodiging per email. Via Ring+ Partners kan men de camera koppelen aan andere slimme producten, zoals Wemo-schakelaars. Via deze optie kan men bijvoorbeeld instellen dat er na een bewegingsdetectie automatisch een lamp in huis gaat branden. Via de laatste optie Linked Chimes kan men optioneel los verkrijgbare bellen beheren. Deze steekt men ergens in huis in een stopcontact en koppelt deze via de app aan de camera. Bij bewegingsdetectie zal een gekoppelde bel geluid laten horen.

Motion Settings

Een sterk punt van de Stick Up Cam is de mogelijkheid om via de app specifieke detectiezones in te stellen. Tik op de Stick Up Cam in het hoofdmenu van de app en vervolgens op Motion Settings. In het venster Motion Settings kan men nu via de optie Motion Zones zes afzonderlijke zones dusdanig inregelen, dat men alleen melding krijgt van de hier geactiveerde gebieden. Via de schuifschakelaar kan men de gewenste diepte instellen en vervolgens door het aanklikken van individuele zones deze in- of uitschakelen. Op deze manier kan men voorkomen dat bijvoorbeeld een langs rijdende vrachtwagen een melding geeft. Via de optie Motion Scheduling kan men tevens regels instellen op welke dagen en tijdstippen men geen bewegingsmeldingen wenst te ontvangen. Via de derde optie Smart Alerts kan men opgeven of men meldingen wil ontvangen van regelmatig terugkerende bewegingen (bijvoorbeeld van een struik als het waait). Dit inregelen kost even tijd, maar is zeker de moeite waard om dit goed te doen. Hiermee voorkomt men veel onnodige meldingen.

Live View

Sinds kort heeft Ring een Live View functie aan de app toegevoegd. Hiermee kan men deze functie niet alleen voor deze Stick Up Cam activeren, maar ook voor de Video deurbel. Dat betekent in de praktijk dat men niet alleen bij een bewegingsdetectie (en in geval van de deurbel ook bij aanbellen) kan zien wat er voor de camera gebeurt, maar ook op elk gewenst moment kan kijken wat de camera live ziet. Deze Live View functie zet men in de app aan via Instellingen > Live View > Enable Live View. Hier dient men ook het type voeding (USB Power, Solar panel of Battery) te selecteren. Bedenk wel, dat elke keer dat men live kijkt de ingebouwde batterij ook sneller leeg zal zijn. Desondanks is het – ook voor de Video deurbel – een zeer nuttige functie. Optioneel is voor de Stick Up Cam een USB-kabel of Solar Panel beschikbaar om de camera continu van stroom te voorzien. Is deze functie geactiveerd, dan is er ook een balk genaamd Live View zichtbaar in het menu van het desbetreffende apparaat.

Conclusie

De Ring Stick Up Cam is een beveiligingscamera die doet wat hij beloofd. Nadeel is de geringe beeldhoek, zodat men goed moet opletten hoe en waar men de camera ophangt. De HD beeldkwaliteit voldoet in de praktijk prima, maar schiet bij weinig licht wel iets te kort. Dat kan men eventueel ondervangen door een buitenlamp (met bewegingssensor) te plaatsen. Pluspunten zijn de instelbare zones voor bewegingsdetectie, de ingebouwde batterij, de degelijke constructie en de goede integratie met de Ring Video deurbel en Ring Chimes. De Ring Stick Up Cam kost € 179,- en is onder andere te koop op Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ring.com.