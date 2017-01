Bij uitgeverij BBNC is in de Dummies-reeks een nieuw boek verschenen over het populaire beeldbewerkingsprogramma Photoshop Elements 15. Softwaremaker Adobe blijft constant nieuwe, innovatieve bewerkingsmogelijkheden aan het programma toevoegen. In Photoshop Elements 15 voor Dummies (ISBN 9789045353180) komen bestaande en nieuwe functies uitgebreid aan bod. Het ruim 400 pagina’s tellende boek bevat 18 hoofdstukken verdeeld over zes delen.

Deze zes delen zijn: Aan de slag met Photoshop Elements 15, Foto’s beheren, Foto’s selecteren en corrigeren, Laat je van je creatieve kant zien, Afdrukken, maken en delen, en Het deel van de tientallen. In het eerste deel wordt in drie hoofdstukken aandacht besteed aan de beginselen van beeldbewerking en het verkennen van de Foto-editor. In de drie hoofdstukken van het tweede deel komt de Organizer aan bod en komen zaken als foto’s ordenen, bekijken en zoeken aan bod. Interessanter is het derde deel waar in vier hoofdstukken aandacht wordt besteed aan het maken en aanpassen van selecties, het werken met lagen, eenvoudige verbeteringen toepassen en de kleur, het contrast en de helderheid van beelden corrigeren. Het werken met filters, effecten, stijlen, tekenen en tekst komt in de drie hoofdstukken van het vierde deel aan bod. Het vijfde deel telt drie hoofdstukken die geheel in het teken staan van het afdrukken, delen en presenteren van foto’s. In het laatste deel worden lijstjes met steeds tien onderwerpen behandeld, zoals tien tips voor betere composities en tien tips voor fotoprojecten. Het volledig in kleur geïllustreerde boek is in de bekende stijl van de Dummies-reeks opgemaakt. Opmerkingen als Nieuw, Tip, Technische info, Belangrijk en Pas op in de kantlijn attenderen de lezer op belangrijke zaken. Een prima boek voor zowel de beginnende, als de meer ervaren digitale fotograaf. Het kost € 34,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com. Aanbevolen!