Panasonic Lumix GX800

Nieuw van Panasonic is de Lumix GX800, een compacte Micro Four Thirds systeemcamera die voorzien is van de nieuwste functies, zoals 4K Photo, Post Focus, Focus Stacking en 4K Video, en een opklapbaarscherm aan de achterkant heeft voor unieke geavanceerde selfie-functies. De GX800 heeft een slank, stijlvol uiterlijk met het design van een traditionele camera en is verkrijgbaar in de kleuren zilver en oranje.

Met de GX800 kunnen gebruikers levendige, natuurgetrouwe beelden vastleggen van hoge kwaliteit met een hoog contrast en indrukwekkende kleurweergave dankzij de 16-megapixel Digital Live MOS beeldsensor zonder low-pass filter en de nieuwe Venus Engine. Door het low-pass filter te verwijderen is de maximale resolutie verbeterd. De Venus Engine reproduceert levendige kleuren – van bijvoorbeeld een strak blauwe lucht – door de kleurtoon, verzadiging en lichtsterkte te scheiden en ze elk nauwkeurig aan te passen. De Digital Live MOS-sensor en de Venus Engine zorgen samen voor een gevoeligheid van maximaal ISO 25600. Hierdoor wordt een minimale hoeveelheid ruis weergegeven, zelfs bij weinig licht. Het Contrast AF-systeem met DFD (Depth From Defocus) technologie blinkt uit in zowel snelheid als nauwkeurigheid omdat het digitale signaal tussen de camera en de lens bij tot 240 bps wordt uitgewisseld. Hierdoor kan er bij een snelheid van circa 0,07 seconden automatisch worden scherp gesteld.

Selfies

De GX800 is ontworpen om het nemen van selfies leuker te maken. Door toepassing van de 4K-technologie, is het mogelijk het beste moment vast te leggen bij groep-selfies, zodat iedereen er lachend op staat of in situaties waarbij de achtergrond beweegt, zoals een voorbijrijdende trein. Het 3 inch statische touchscreen met 1.040.000 pixels kan 180 graden worden gekanteld en de camera schakelt automatisch over naar de Self Shot-modus als het scherm wordt opgeklapt. De Self Shot-modus van de GX800 biedt verschillende functies voor het maken van selfies, zoals de nieuwe 4K Selfie-modus en de panorama-modus. De GX800 beschikt verder over verschillende Beauty-functies waarmee gebruikers aantrekkelijkere portretten kunnen maken met mogelijkheden als Soft Skin, Defocusing en Slimming. Nadat de foto is gemaakt, is het zelfs mogelijk om in de camera esthetische/make-up retouchering toe te passen met de functie Beauty Retouch. Met de modus Background Control kunnen gebruikers de achtergrond scherp of juist onscherp vastleggen. Daarnaast kunnen selfies worden vastgelegd als Panorama-opnames, wat ideaal is voor groep-selfies en selfies met een dynamische achtergrond.

Hands-free

Met de Hands-free Selfie-functie kunnen gebruikers vrijer en expressiever poseren. Verder kunnen de functies Face Shutter en Buddy Shutter worden gebruikt om de sluiter van de GX800 te ontspannen. Deze functies worden geactiveerd als een gezicht één keer wordt bedekt door een zwaaiende hand of wanneer er twee gezichten dichter bij elkaar komen in een frame. Voor meer creatieve vrijheid beschikt de camera over Creative Control, Creative Panorama en Photo Style, waaronder de modus L.Monochrome. Door de iA (Intelligent Auto) modus en Scene Guide is de GX800 gebruiksvriendelijk, zelfs voor mensen die voor het eerst een digitale systeemcamera met verwisselbare lens gebruiken. De camera biedt uiteraard verbindingsmogelijkheden via Wi-Fi, zodat gebruikers verschillende opnamemogelijkheden hebben en beelden heel eenvoudig onmiddellijk kunnen delen.

4K-technologie

De GX800 legt vloeiende hoge resolutie QFHD 4K-videobeelden vast in 3840×2160 bij 30p/25p (50 Hz) 30p (60 Hz) of 24p in MP42. Hoewel de GX800 vloeiende hoge resolutie 4K-video’s kan vastleggen, is de camera energiezuinig en compact van formaat. Doordat de camera beschikt over 4K-technologie, kan men gebruikmaken van de functie 4K Photo en van verschillende afgeleide functies, zoals Focus Stacking, Post Focus en Light Composition. Met de 4K Photo-functie kunnen spontane fotomomenten vastgelegd worden bij 30 bps door het frame met de beste timing uit een 4K-burstbestand op te slaan als foto. In 4K Photo is er afhankelijk van de situatie keuze uit drie exclusieve modi: 4K Burst, 4K Burst (Start/Stop) en 4K Pre-burst. Bij al deze modi in 4K Photo kunnen gebruikers foto’s opslaan in een hoge resolutie van 8-megapixel, waarmee foto’s in hoge kwaliteit kunnen worden afgedrukt op A3-formaat. In de bulksaving modus kunnen direct 150 frames uit de burst-reeks worden opgeslagen als JPEG afbeeldingen. De GX800 heeft een Post Focus-functie waarmee gebruikers precies dat deel kunnen selecteren dat scherp moet zijn, zelfs nadat de foto is gemaakt. Deze functie werd ontwikkeld door de ultrasnelle, uiterst nauwkeurige DFD (Depth From Defocus) autofocustechnologie te combineren met 4K-technologie.

De Panasonic Lumix GX800 met 12-32mm zoomobjectief gaat € 549,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.