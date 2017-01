Netgear lanceert Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera

Nieuw van Netgear is de Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera. Deze beveiligingscamera combineert babymonitoring met een schattig uiterlijk en biedt dankzij zijn uitgebreide functionaliteiten uitkomst aan drukke ouders. De Arlo Baby kan muziek afspelen, beschikt over sensoren voor het monitoren van luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur, en heeft een ingebouwde meerkleurige nachtlamp.

De Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera biedt remote toegang tot video, livestreaming en opname, tweeweg-audio en geavanceerde nachtvisie zodat ouders altijd en overal in 1080p HD beeldkwaliteit zicht op hun baby hebben. Dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij kan de Arlo Baby camera overal geplaatst worden. Het Arlo Smart analytics platform biedt real-time en aan te passen waarschuwingen wanneer beweging of geluid wordt gedetecteerd. Bovendien onderscheidt de Arlo Baby daarbij gehuil van andere soorten geluid. Met zeven dagen gratis cloudopnamen hoeven ouders geen moment te missen. De Arlo Baby camera is aan te kleden als konijn, kat of puppy, en daarmee geschikt voor plaatsing in elke babykamer. Het optionele 7-inch LCD touchscreen voorziet ouders niet alleen van betere ononderbroken babymonitoring; het zorgt er ook voor dat de Arlo Baby niet afhankelijk is van het thuisnetwerk. Het display kan worden meegenomen en communiceert met de camera, zonder dat daar WiFi voor benodigd is.

De Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera (ABC1000) en Arlo Baby Smart HD Monitoring Camera met 7 inch LCD Screen Display (ABC1000S) zijn vanaf het tweede kwartaal beschikbaar; prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.arlo.com.

