Mobiel printen met Samsung Image Stamp

Nieuw van Samsung is de Image Stamp. Hiermee druk je foto’s op ieder gewenst moment af op exact het formaat dat te zien is op het scherm van je smartphone. De bediening is zeer eenvoudig. Je selecteert een foto via de app Image Stamp en legt je smartphone bovenop de printer. Het beeld wordt direct afgedrukt via NFC. Je kunt de printer ook via Wi-Fi met je smartphone verbinden. De printer is zo compact dat hij probleemloos in je zak of tas past.

Waar andere mobiele printers met een printverhouding van 3:2 normaal gesproken vereisen dat je het beeld cropt, zorgt de nieuwe mobiele Image Stamp printer van Samsung dat de beelden precies zo worden afgedrukt als op je scherm. Het afdrukformaat is 98×56 mm en de resolutie bedraagt 336 dpi. Niets gaat verloren, je krijgt precies de snapshots die je wilt. Met de Image Stamp kun je tevens QR codes op je foto’s printen.

Zodra je de code scant, krijg je direct relevante informatie te zien, bijvoorbeeld wanneer de foto is gemaakt. Ook drukt de digitale printer business cards en door jouw ontworpen boekenleggers af. Print je op stickerpapier, dan heb je een fotosticker helemaal naar je eigen smaak.

De Samsung Image Stamp is vanaf maart beschikbaar in de kleuren sky blue en pink. De adviesprijs is € 149,99.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.