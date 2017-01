Windows 10 is inmiddels ruim een jaar op de markt en op een groot aantal pc’s geïnstalleerd. Bij uitgeverij Van Duuren Onformatica is een boekje verschenen, getiteld 101 tips en trucs voor Windows 10 (ISBN 9789059409262), met daarin 101 handige, nuttige en leuke tips die Windows 10 prettiger in het gebruik, veiliger of stabieler maken.

Het 90 pagina’s tellend boekje telt zes hoofdstukken, te weten Productiviteit, Internet en netwerk, Uiterlijk en foto’s, Accounts en beveiliging, Geavanceerde zaken, en Zomerupdate 2016. Of het nu gaat om sneltoetsen voor dagelijks gebruik, schermfoto’s maken, een browserpagina naar een slimme tv streamen, accounts synchroniseren, de opslaglocatie van apps wijzigen of het verkleinen van een partitie gaat: dit boekje heeft er een leerzame of bruikbare tip over! Bij een groot aantal tips staat ter illustratie tevens een screendump. In het laatste hoofdstuk komt in een zestal tips ook de laatste grote update van Windows 10 aan bod. Al met al een prima boekje om wegwijs te worden in Windows 10. Het kost € 9,95 en is onder andere te koop bij Bol.com.