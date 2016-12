Zyxel WRE6606 en WRE6505 v2 range extenders

Voor iedereen die in huis een sneller draadloos netwerk wil hebben, bijvoorbeeld voor games of thuiswerken, heeft Zyxel twee nieuwe range extenders met krachtige 802.11ac WiFi-technologie geïntroduceerd. Deze WRE6606 en WRE6505 v2 extenders zijn voorzien van een slim en intuïtief design. De sterkte van het WiFi-signaal is te meten op basis van de LED-lamp indicator op de WRE6505 v2. Men ziet zo direct welke signalen (2.4 GHz en 5GHz) het snelst zijn.

Ook rond het huis is er snel internet mogelijk zoals in de tuin, garage of schuur. Daarvoor biedt Zyxel bij de WRE6606 extender met een micro USB-poort die aangesloten kan worden op draagbare oplader. Zo kunnen gebruikers hun wifibereik rond het huis uitbreiden. Met de Zyxel WRE6606 is met één druk op de knop eenvoudig over te schakelen naar een access point, extender of cliënt mode. Dit is handig voor gebruikers die verbindingen willen maken met routers en andere internet devices via flexibele mogelijkheden vanuit vaste en draadloze verbindingen. De LED-lamp indictor kan worden uitgeschakeld gedurende de nacht, tijdens het slapen, door de WPS-knop op de WRE6505 v2 driemaal aan te klikken. De WRE6606 en de WRE6505 v2 hebben ieder drie verschillende draadloze modes voor snellere wifi in het huis. Gebruikers kunnen zo optimaal gebruik maken van dual-bands en voor beste wifi-ervaring. De Normal Mode is voor dagelijks WiFi-gebruik.

De Range Mode zorgt voor maximaal wifibereik in het hele huishouden. De Speed Mode zorgt voor goede beschikbaarheid bij gebruik van streaming, downloads, uploads en multimedia toepassingen zoals gaming. De WRE6606 is een AC1300 MU-MIMO Dual-Band Wireless Range Extender. De WRE6505 v2 is een Wireless AC750 Range Extender. Als men al Zyxel routers in huis heeft, dan kan men de WiFi-instellingen synchroniseren met andere apparatuur via de Zyxel ONE Connect app. Zyxel adviseert de combinatie WRE6606/WRE6505 v2 te gebruiken met de AC1300 MU-MIMO Dual-Band Wireless Gigabit Router (NBG6617) voor een snel en beter beschikbaar thuisnetwerk.

Kijk voor meer informatie op www.zyxel.com/nl/.