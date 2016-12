Super Mario Run voor iPhone en iPad beschikbaar

Vanaf vandaag is de allereerste mobiele game met de grootste videogame-held aller tijden in Europa beschikbaar voor iPhone en iPad. Super Mario Run kan gratis worden gedownload in de App Store. Spelers kunnen gratis diverse elementen van de drie spelstanden van de game uitproberen. Super Mario Run is compatibel met iPhone-, iPad- en iPod touch-apparaten die iOS 8.0 of nieuwere updates draaien.

Super Mario Run is de eerste Super Mario Bros.-game die speciaal voor mobiele apparaten is ontwikkeld. In de game rent Mario automatisch vooruit. De speler kan met zijn/haar vinger tegen het beeld tikken om over obstakels te springen, vijanden te ontwijken en de vlaggenmast aan het eind van elk level te bereiken.



Super Mario Run is beschikbaar in 151 landen en regio’s. Het spel ondersteunt de volgende talen: Engels, Japans, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Russisch en traditioneel Chinees. Nadat de game is gedownload, geeft een eenmalige betaling van € 9,99 onbeperkt toegang tot alle drie de spelstanden van deze uitgave.

Kijk voor meer informatie op supermariorun.com/en/index.html.