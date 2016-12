Bij uitgeverij Visual Steps is een boek over het werken met een iPad en/of iPhone verschenen. In Snel kennismaken met de iPad en iPhone (ISBN 9789059055537) wordt op de bekende visuele wijze aandacht besteed aan de belangrijkste functies en diverse nieuwe opties van de iPad en iPhone met iOS 10, het nieuwe besturingssysteem van Apple.

Het 158 pagina’s tellende boek telt vijf hoofdstukken, te weten de iPad en iPhone gebruiken, Mail, sms en berichten gebruiken, Apps, Foto’s en video, en Muziek en Apple Music. Het boek is geschreven volgens de Visual Steps-methode en opgezet als een cursus die u stap voor stap door alle nieuwe opties en de belangrijkste functie van iOS 10 begeleidt. Het nieuwste besturingssysteem iOS 10 van Apple maakt van uw iPhone of iPad een apparaat dat nog handiger werkt en nog meer functies kent. Zo ontvangt u meldingen van apps, berichten en nieuws in het vernieuwde Berichtencentrum. U verstuurt en ontvangt e-mails en kunt deze direct beantwoorden als u dat wilt. Ook de app Berichten waarmee u sms’jes of gratis berichten verstuurt bevat diverse handige en nieuwe opties. Maak daarnaast kennis met diverse standaardapps op de iPad en iPhone. U leert apps toevoegen en verwijderen, maar ook wisselen tussen apps. Spraakassistent Siri geeft u antwoord op uw gesproken vragen en zoekt informatie voor u op. U werkt in dit handige boek aan de hand van eenvoudige instructies met daarbij duidelijke schermafbeeldingen. Met dit boek leert u dan ook snel om te gaan met de meest essentiële functies van iOS 10 op uw iPad en/of iPhone. Al met al een prima boek voor beginnende gebruikers. Het kost slechts € 12,95 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.