Speciaal voor bezitters van een tablet heeft uitgeverij Visual Steps een boek over schilderen op een tablet op de markt gebracht. In Schilderen op een tablet (ISBN 9789059056237) wordt uitgelegd hoe men op een tablet schilderijen kan maken zonder dat daar verf bij aan te pas komt.

Dit boek is een prima introductie op digitaal schilderen op een tablet. Maak schilderijen zonder water, verf en rommel. Het 128 pagina’s tellende boek telt 12 hoofdstukken. In de eerste zes hoofdstukken wordt onder andere ingegaan op materiaal, essentiële technieken en benodigdheden. Daarna volgen in vier hoofdstukken stap voor stap instructies voor het maken van vier landschapsschilderijen, te weten een uitzicht over heuvels, een maanverlichte nacht, een winterse dag en een herfstbos. Deze voorbeelden zijn uitgewerkt op een iPad met de schilder-app Brushes Redux. De duidelijke en stapsgewijze aanpak van auteur en kunstschilder Matthew Palmer zorgt ervoor dat men vrij snel zelf de mooiste landschappen op een tablet kan maken. Schilderen op een tabletscherm werkt verrassend genoeg op dezelfde wijze als schilderen op een doek en het is ook nog eens erg verslavend. De diverse gehanteerde technieken zijn ook gebaseerd op het traditioneel schilderen. Al met al een prima boek voor beginnende en gevorderde schilders die de eerste stappen willen maken met schilderen op een tablet. Het boek kost € 12,95 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.