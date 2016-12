Samsung Gear S3

Nieuw van Samsung is de Gear S3, de innovatieve smartwatch die het uiterlijk van een klassiek en/of sportief horloge met de laatste technologische mogelijkheden van een smartwatch combineert. De Gear S3 is verkrijgbaar in de modellen Frontier en Classic. Zo kan iedereen de smartwatch kiezen die 100% aansluit op zijn of haar leven. Net als zijn voorganger is de Gear S3 uitgerust met een praktische draairing om de smartwatch te bedienen.

Je telefoneert zonder dat je je smartphone uit je zak haalt, leest en beantwoordt binnenkomende berichten en checkt je favoriete apps zo vanaf je pols. De smartwatch heeft een ingebouwde GPS, wat handig is bij buiten sporten. Of je nu de afstand die je hebt hardgelopen wilt bijhouden of je score op de greengolf, de Gear S3 doet het. De batterij gaat tot twee dagen mee. De Gear S3 is IP68 gecertificeerd en daarmee spatwater- en stofbestendig. De smartwatch is uitgerust met Corning Gorilla Glass SR+, dat speciaal is ontworpen voor wearables en zorgt voor een harder, krasbestendig en helder display. Het geavanceerde scherm geeft 16 miljoen kleuren weer en maakt gebruik van de Super AMOLED technologie. Schrijf of teken erop en de Gear S3 zet je aantekeningen direct om in tekst of emoji.

Apps

De fitnessfuncties op de Gear S3 houden je fit en actief, terwijl je ook tijdens het sporten je updates snel en eenvoudig checkt. Daarnaast is aan je veiligheid gedacht. Mocht je in een noodsituatie verkeren, dan activeer je de SOS en worden locatiegegevens verstuurd naar familie, vrienden en medische hulpdiensten. Oók als je smartphone niet in de buurt is. Naast al deze mogelijkheden geven de beschikbare applicaties de Gear S3 nog tal van aanvullende opties. Bestel bijvoorbeeld een Uber met de gelijknamige app, bewaar je boarding passes in de KLM-app of regel betaald parkeren met de Parkmobile-app. Tot slot blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws met de NU.nl-app, de Telegraaf-app en binnenkort de 433-voetbalapp voor voetbaluitslagen en -fragmenten.

De Samsung Gear S3 is leverbaar in drie modellen: Frontier (verkoopadviesprijs € 399,-), Classic (€ 399,-) en BALR (€ 499,-). De laatstgenoemde is ontwikkeld in samenwerking met het luxe lifestylemerk BALR.

Kijk voor meer informatie op www.samsung.nl.