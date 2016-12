Nieuw van uitgeverij Visual Steps is een boek over het werken met een Samsung Galaxy tablet die voorzien is van het meest recente besturingssysteem Android 6. In Samsung Galaxy tablet met Android 6 (ISBN 9789059054936) wordt op de van Visual Steps bekende visuele wijze aandacht besteed aan de belangrijkste functies en diverse nieuwe opties van de Samsung galaxy tablet met Anbroid 6, het nieuwe besturingssysteem van Google.

Samsung Galaxy tablets zijn zeer populair. In dit boek, dat geschikt is voor alle typen tablets van Samsung met Android 6, komen alle belangrijke functies en opties aan bod en leert u stap voor stap werken met uw tablet. Het 208 pagina’s tellende boek bevat acht hoofdstukken waarin de bediening van de tablet aan bod komt, maar ook specifieke functies als e-mailen, internetten, werken met contactpersonen en de agenda, widgets beheren, notities maken, een route uitstippelen, foto’s, video en muziek afspelen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast kan in de Play Store worden gezocht naar vele gratis en betaalde apps, zoals puzzels, spelletjes, recepten, reisplanners en fotobewerkingsapps. Het aanbod is enorm. Met dit gebruiksvriendelijke boek weet u stap voor stap de weg te vinden op uw Samsung-tablet. Het is geschikt voor alle Samsung Galaxy Tabs met Android 6. Het boek kost € 22,95 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.