Philips UltraColor 27 inch LCD-monitor

MMD, merklicentiepartner voor Philips Monitors, heeft onlangs in de vorm van de Philips UltraColor LCD Monitor 246E7QDAB en 276E7QDAB twee nieuwe monitoren met de innovatieve UltraColor-technologie op de markt gebracht. Het bredere kleurgamma van UltraColor kan groene kleuren natuurlijker, rode kleuren levendiger en blauwe kleuren dieper weergeven. Dit wordt mogelijk gemaakt door innovatieve veranderingen aan de kleurenchips van het toegepaste LCD-paneel. Wij probeerden het 27 inch model uit.

De Philips UltraColor 276E7QDAB LCD Monitor heeft – net als het 24 inch model – een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels. De monitor wordt geleverd inclusief netvoeding, diverse videokabels, audio-kabel, Quick Start brochure en een cd-rom met handleiding en drivers. Het enige dat men hoeft te doen is de metalen voet door middel van een schroef onder de monitor te plaatsen, de netvoeding aan te sluiten en de video- (en eventueel audio)kabel op de computer aan te sluiten. De monitor beschikt daartoe over een VGA- (analoog ), DVI- (digitaal) en HDMI-poort (digitaal). Alle benodigde aansluitkabels worden daarvoor meegeleverd. Een Display-poort met bijbehorende kabel ontbreekt jammer genoeg. Teneinde de monitor op onze Surface Pro 4 aan te sluiten maken we gebruik van een mini-Displayport naar HDMI-kabel. Het Windows 10 besturingssyteem herkent na het aansluiten de monitor direct en we kunnen meteen aan de slag.

UltraColor

De UltraColor-technologie in het paneel is tot stand gekomen dankzij innovatieve aanpassingen aan de chemische samenstelling van de kleurchips en de LED-backlights. Hierdoor wordt het kleurgamma wijder. Het kleurgamma van een monitor is de verzameling kleuren die hierdoor kunnen worden weergegeven. Monitoren met UltraColor-technologie kunnen tussen de 85% en de 95% van het NTSC-gamma leveren, terwijl andere monitoren maximaal 72% kunnen tonen. UltraColor breidt dus het bereik uit van kleuren die waargenomen kunnen worden door de gebruiker. En dit zorgt voor een meer realistischer ervaring. Een grotere kleurruimte en een hoger contrast ratio zijn erg bevorderlijk voor beeldbewerkingsprogramma’s zoals Photoshop. De meeste monitoren die dit bieden komen meestal uit zeer dure professionele productlijnen. Monitoren met de UltraColor-technologie hebben het vermogen om precies dezelfde kleuren te reproduceren die door high-end foto- en videoapparaten kunnen worden vastgelegd. Daardoor kunnen gebruikers hun foto- en videomateriaal veel accurater zien. Onderstaande afbeelding toont een CIE XYZ color system xy chromaticity diagram. De gebieden die binnen de gestippelde lijnen liggen, vertegenwoordigen het kleurbereik dat mensen met het blote oog kunnen zien. Het bereik dat bij sRGB-, Adobe RGB- en NTSC-normen hoort, zijn te zien als driehoeken die hun RGB-piek vormen. Het kleurgamma van de hardware van een LCD-monitor kan worden aangegeven met soortgelijke driehoeken. Een LCD-monitor is niet in staat tot het reproduceren (weergeven) van kleuren buiten zijn kleurgamma.

Praktijk

De monitor heeft geen aanraakknoppen, maar een EasySelect-schakelaar rechts aan de achterzijde om de monitor aan te zetten en om aanpassingen aan de monitorinstellingen en het geluidsniveau toe te passen. Door op deze knop te drukken zet men de monitor aan en uit. Bewegen we de knop van boven naar beneden dan kan men het volumeniveau van de ingebouwde luidsprekers aanpassen. Naar links bewegen opent het menu SmartImage met de opties Standaard, Internet en Spel en naar rechts komen we in het menu Instellingen. Dit menu telt zeven opties, te weten Invoer, Beeld, Audio, Kleur, taal, OSD Instellingen en Setup. De EasySelect schakelaar werkt in de praktijk erg prettig en het wijzigen van de instellingen gaat dan ook vlot en probleemloos. Via de menu-optie Beeld kan men de helderheid en het contrast handmatig aanpassen en via de optie Kleur kunnen de kleurtemperatuur en de kleurtint worden aangepast. Ook kan men hier nog tal van andere zaken aanpassen. Al met al zijn er voldoende instelmogelijkheden om het scherm naar eigen inzicht te ‘fine tunen’. Het LCD-paneel wordt omlijst door een glossy zwarte rand met midden onder een Philips logo op een transparante ondergrond dat uit de monitor steekt. Deze plastic rand en het uitstekende logo ogen helaas wat goedkoop.

Conclusie

De Philips UltraColor 27 inch LCD-monitor biedt gebruikers de mogelijkheid om te werken met een monitor met een royaal kleurgamma en dat voor een uiterst aantrekkelijke adviesprijs van € 269,-. Er is ook een 24 inch versie beschikbaar voor slechts € 189,-. Voor dat geld krijgt men een uitstekende LCD-monitor die ook nog eens uitgerust is met slimme technologieën, zoals SmartContrast, Flicker-free, Economy mode en SmartImage Lite. Een MHL-kabel waarmee gebruikers foto’s en video’s direct naar het beeldscherm kunnen streamen wordt eveneens meegeleverd. Kortom, men krijgt veel waar voor zijn geld. De enigszins goedkoop ogende omlijsting met Philips logo nemen we dan ook op de koop toe. Op basis van de prima prijs/kwaliteitverhouding is een Breekpunt PlusPunt op zijn plaats. Op Bol.com is de 27 inch monitor nu te koop voor slechts € 229,-. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.philips.com/monitors.