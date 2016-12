Epson ET-3600 met EcoTank

Nieuw van Epson is de ET-3600, een 3-in-1 inkjetprinter met hoge capaciteit EcoTank-inktreservoirsysteem. Behalve afdrukken, kopiëren en scannen, biedt deze 3-in-1 inkjetprinter de mogelijkheid om documenten dubbelzijdig af te drukken. Al deze dagelijkse afdruktaken zijn dankzij het EcoTank-inktreservoirsysteem nu nog goedkoper uit te voeren. Klinkt prima allemaal, maar is deze printer ook geschikt voor het afdrukken van foto’s? Wij namen de proef op de som.

De Epson ET-3600 biedt een probleemloze en betaalbare oplossing voor dagelijkse afdruktaken. De printer drukt automatisch op beide zijden van een pagina af, waarmee het papierverbruik met de helft wordt verminderd en de kosten verder worden verlaagd. Dankzij het inktreservoirsysteem met zeer hoge capaciteit zijn geen inktpatronen meer nodig, zodat de gebruiker geen patronen meer hoeft te kopen en vervangen. In plaats hiervan wordt de ET-3600 geleverd met twee sets inktflessen met hoge capaciteit, waarmee men een indrukwekkende hoeveelheid van 11.000 pagina’s in zwart-wit en in kleur kan afdrukken. Dat betekent dat dit model extreem lage kosten per pagina levert en in staat is om veel meer pagina’s af te drukken voordat de reservoirs moeten worden nagevuld. De printer produceert heldere, scherpe en nauwkeurige afdrukken met de duurzame en betrouwbare Micro Piezo-technologie van Epson. Voor een nog groter gebruiksgemak is de ET-3600 voorzien van Wi-Fi en Wi-Fi Direct waardoor de gebruiker kan profiteren van Epson Connect-functies, zoals extern afdrukken en afdrukken via e-mail vanaf smartphones en tablets.

Foto’s

Het is ook mogelijk om foto’s gemaakt met een smartphone draadloos af te drukken. Hiervoor is de gratis Epson iPrint-app beschikbaar. We hebben deze app geïnstalleerd op een iPhone 6 Plus. In de app is ook een optie Foto’s beschikbaar. Klikken we hierop dan kunnen we een foto op onze smartphone selecteren en deze met één druk op de knop Afdrukken draadloos versturen naar de printer. Nu dient zich gelijk een probleem aan: de ET-3600 heeft maar één papiercassette en daar zit standaard A4-papier in en de app staat voor het afdrukken van foto’s ingesteld op 10×15 cm fotopapier. We moeten dus eerst handmatig het papier in de printer omwisselen voor geschikt 10×15 cm fotopapier. Dat is erg onhandig. Canon heeft bijvoorbeeld zijn Pixma all-in-one inkjetprinters uitgerust met twee papiercassettes, een voor papier en een voor fotopapier. Dat is veel handiger. Na het juiste fotopapier te hebben geplaatst, wordt de foto alsnog afgedrukt. Wat daarbij opvalt, is dat de printer voor het afdrukken redelijk veel lawaai maakt. De fotoafdruk zelf is van een redelijke kwaliteit. Via de optie Printerinstellingen kan men overigens tal van zaken instellen, waaronder het gewenste papierformaat, afdrukmateriaal, lay-out en de afdrukkwaliteit. Zetten we deze laatste optie van Standaard naar Beste dan wordt de afdrukkwaliteit van de foto wel een stuk beter.

Conclusie

De Epson ET-3600 is een prima printer voor het thuiskantoor. Dankzij het EcoTank-inktreservoirsysteem is de prijs per afdruk – zeker als men documenten ook nog eens tweezijdig afdrukt – een stuk goedkoper dan op een printer met traditionele inktcartridges. Voor het afdrukken van foto’s stelt de Epson ET-3600 echter teleur. De afdrukkwaliteit van foto’s is al niet echt geweldig, maar wat vooral storend is dat men steeds van papier moet wisselen als men een foto op fotopapier wil afdrukken. Het handige van draadloos afdrukken gaat hierdoor totaal verloren. De Epson ET-3600 kost € 449,-. Extra inktflessen zijn beschikbaar voor een prijs van €9,99 (cyaan, magenta, geel) en € 14,99 (zwart).

Kijk voor meer informatie op www.epson.nl.