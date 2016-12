Apple heeft recent in de vorm van iOS 10 een nieuw besturingssysteem voor iPhone, iPad en iPod Touch op de markt gebracht. Dit nieuwe besturingssysteem bevat tal van verbeteringen en vernieuwingen. In het boek Ontdek iOS 10 voor iPhone & iPad (ISBN 9789059409002) van uitgeverij Van Duuren Informatica gaat auteur Henny Temmink uitgebreid in op het werken met iOS 10.

Van een eerste kennismaking tot het gebruik van de verbeterde en nieuwe apps: u leert met dit 260 pagina’s tellende boek in de hand vrij vlot om het meeste uit iOS 10 te halen. Het boek telt tien hoofdstukken, te weten: Kennismaking: verken iOS 10 en ontdek hoe u met Continuity en Handoff naadloos verder werkt op een ander iOS-apparaat en de Mac; iMessage: alles over telefoneren, FaceTime, chatten en Siri; Web en e-mail: surf op internet en verstuur en ontvang e-mailberichten; Adresboek en agenda: organiseer uw werk in iOS 10; Kaarten: oriënteer u onderweg met Kaarten van Apple; iTunes en iCloud: beluister, bekijk en beheer media- en andere bestanden; Deel aankopen met familieleden; Foto’s en video: geniet van foto’s en films in de hoogst mogelijke kwaliteit; en iTunes en App Store: koop films, boeken, muziek en apps online. Alle zaken worden stapsgewijs en in heldere taal uitgelegd. Dit alles maakt dit boek bij uitstek geschikt voor beginners en een prima naslagwerk voor meer ervaren iOS-gebruikers. Het kost € 22,95 en is onder andere te koop bij Bol.com.