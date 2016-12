Netatmo introduceert beveiligingscamera Presence

Nieuw van Netatmo is de Presence beveiligingscamera. Het betreft een beveiligscamera voor buiten met detectie van mensen, auto’s en dieren, met een ingebouwde LED-schijnwerper. De Presence kan dan ook worden bevestigd op de plek van een buitenlamp. De Netatmo Presence zorgt volgens de makers voor een betere buitenbeveiliging. U weet dankzij deze slimme camera precies wat er rond uw huis gebeurt en u krijgt meldingen rechtstreeks op uw smartphone.

De Presence alarmeert u in real time wanneer iemand rond uw huis hangt, een auto de oprit oprijdt of een dier uw terrein betreedt. Door de Alert-Zones-functie kunt u specifieke gebieden voor meldingen selecteren, zodat u direct weet wanneer iemand een specifieke zone betreedt die u vooraf hebt geselecteerd. Dankzij de ingebouwde LED-verlichting kan de Presence ook gewoond dienst doen als buitenverlichting. De slimme schijnwerper verlicht uw pad ’s nachts en schrikt ook ongewenste bezoekers af. Opgenomen video’s worden lokaal op de meegeleverde 8 GB micro SD-kaart opgeslagen, maar kunnen ook worden bewaard in uw persoonlijke Dropbox-account of op een lokale FTP-server. Hiervoor is geen abonnement of contract nodig. De Netatmo Presence kost € 299,-.

Kijk voor meer informatie op www.netatmo.com.