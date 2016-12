Foto’s digitaliseren met Google PhotoScan

Het digitaliseren van oude foto’s is een altijd een hele klus. Vooral als de foto’s vast in een album zitten, is het niet altijd gemakkelijk om er een goede scan van te maken. Google heeft een nieuwe app voor iOS en Android uitgebracht, waarmee het scannen van oude foto’s een stuk gemakkelijker is geworden. Wij namen de proef op de som.

Gedrukte foto’s gaan na verloop van tijd in kwaliteit achteruit. Een digitale kopie voorkomt dat kostbare beelden verloren gaan. Ook kan men digitale foto’s gemakkelijker met anderen delen; niet onbelangrijk in deze tijd van social media platforms. Apps om foto’s te scannen bestaan al een paar jaar. Wat deze app echter zo bijzonder maakt is dat Google kunstmatige intelligentie gebruikt om de scans te optimaliseren. Tijdens dit optimalisatieproces worden lichtreflecties van de flitser verwijderd, de kleur gecorrigeerd, de foto op basis van randdetectie bijgeknipt en rechtgezet. Tot slot wordt de gescande foto opgeslagen in de filmrol of online in Google Foto’s. Wij hebben de app uitgeprobeerd met de iOS-versie op een iPhone 6 Plus.

Werking

De werking van de PhotoScan app is kinderlijk eenvoudig: men start de app en plaatst de te scannen foto binnen het in de app getoonde frame. Vervolgens tikt men op de ontspanknop om de foto te scannen. Eventueel kan men – als er voldoende licht is – de flitser uiotzetten via het pictogram Flister. Na de eerste opname te hebben gemaakt, dient men de witte cirkel in het midden van scherm op de vier witte stippen in de vier hoeken van de foto te houden. Elke keer als men de cirkel op een van deze stippen houdt, wordt er weer een foto gemaakt. In totaal worden er dus vijf foto’s gemaakt, die vervolgens door de app worden gecombineerd tot een goed belichte foto. Voor een goed resultaat is het wel van belang dat de te scannen foto vlak ligt. Ook foto’s die ingelijst aan de muur hangen kan men met deze app scannen, maar let er dan wel op dat de camera tijdens het scannen parallel aan de ingelijste foto wordt gehouden. Na enige oefening is ook dat geen probleem. Een scan van een 10x15cm oude foto resulteerde in een beeld van 2000×1320 pixels. Dat is meer dan toereikend om via social media te delen, maar ook om er weer een goede 10x15cm afdruk van te kunnen maken.

Conclusie

Google PhotoScan is een handige app om oude foto’s nieuw leven in te blazen. Met deze app op je smartphone kun je op bezoek bij oma, opa, tante of oom al bladerend door een fotoalbum zelf je eigen digitale fotoalbum met oude familiefoto’s samenstellen. Ook ingelijste foto’s zijn vrij eenvoudig te digitaliseren. Gescande foto’s kunnen eventueel meteen online in Google Foto’s worden bewaard. Daar zijn de foto’s ook meteen doorzoekbaar. Al met al een prima app die niet op uw smartphone mag ontbreken. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie iOS-versie op itunes.apple.com/nl/ en voor de Android-versie op play.google.com/store/.